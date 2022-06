Plane Crash: प्लेन क्रैश के बाद भी नहीं थमी तबाही, आग की लपटें देख दहल जाएगा दिल!

Passengers Been Evacuated: डोमिनिकन रिपब्लिक के सैंटो डोमिंगो से आने वाली रेड एयर की फ्लाइट (Red Air Flight) आग की लपटों में उलझने से पहले एक छोटी सी इमारत और एक कम्युनिकेशन टॉवर से टकरा गई थी. इस प्लेन में 126 यात्री थे. बता दें कि ये हादसा मियामी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (Miami International Airport) पर हुआ.

यात्रियों को निकाला गया बाहर

यात्रियों को विमान (Plane) से बाहर निकाला गया. एपी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तीन यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं और उन्हें अस्पताल (Hospital) में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि रेड एयर की फ्लाइट में लैंडिंग गियर (Landing Gear) फेल होने के कारण आग लगी थी. पहले आप भी इस हादसे का वीडियो देखें...

Multiple Emergency crews are currently at the scene as Red Air aircraft catches fire as its landing gear collapsed after landing at Miami International Airport All passengers been evacuated pic.twitter.com/3D8Ioak9kn

