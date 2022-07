Social Media Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. आपने भले ही असल जिंदगी में सांप नहीं देखा होंगे लेकिन डिस्कवरी चैनल्स (Discovery Channels) पर तो जरूर देखे होंगे. कुछ सांप जहरीले होते हैं लेकिन बहुत से सांपों में बिल्कुल भी जहर (Poison) नहीं होता. फिर भी कई लोग सांपों के नाम से कतराते हैं. इस वीडियो को देखकर भी आपको जोर का झटका जोरों से लगेगा. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब व्यूज (Views) बंटोर रहा है.

सांप देख उड़ जाएंगे होश

इस वीडियो की शुरुआत में देखकर ऐसा लग रहा है कि कैमरा (Camera) किसी मोटे से पाइप को दिखा रहा है. लेकिन जैसे-जैसे कैमरा आगे बढ़ता है लोगों के दिलों की धड़कनें (Heart Beats) भी तेज होती जाती हैं. दरअसल वीडियो में एक विशालकाय सांप को दिखाया गया है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

I had seen many photo shopped videos…

But this was a photo shocked one to me

Via Escribano pic.twitter.com/y6E0uTIAfx

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 11, 2022