प्रेग्नेंट महिला का चलती ट्रेन से फिसला पैर, RPF जवान यूं दिखाई बहादुरी; देखें CCTV कैमरा

Viral Video: मुंबई के पास एक रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक कांस्टेबल ने सोमवार को एक गर्भवती महिला को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच खाई में गिरने से बचाया. पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. यह घटना उस समय हुई जब कल्याण रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में महिला गिर गई. आरपीएफ कांस्टेबल की सतर्कता के कारण महिला की जान बचाई जा सकी. वह लगभग ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मौजूद गड्ढे में गिरने ही वाली थी.

घटना सोमवार सुबह कल्याण स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. 21 वर्षीय वंदना, अपने पति चंद्रेश और बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी, कल्याण से गोरखपुर के लिए ट्रेन में सवार होने वाली थी. गलती से वे दूसरी ट्रेन में सवार हो गए. जब तक उन्हें इस बात की भनक लगी तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी. वंदना, जो आठ महीने की गर्भवती है, ट्रेन से उतरने का प्रयास करती है और उसका पैर लड़खड़ा जाता है. वंदना का बैलेंस नहीं बन पाता और वह ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है. तभी, रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल एसआर खांडेकर उसे बचाने के लिए कूद पड़े.

Railway Protection Force (RPF) staff Shri S R Khandekar saved the life of a pregnant woman who had slipped while attempting to de-board a moving train at Kalyan railway station today.

Railway appeals to passengers not to board or de-board a running train.@RailMinIndia pic.twitter.com/68imlutPaY

— Shivaji M Sutar (@ShivajiIRTS) October 18, 2021