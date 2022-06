Lightning Strike Video: तूफान के बीच पेड़ से टकराई बिजली, 6 सेकंड का वीडियो आपको दहला देगा

Lightning Strike Video: बिजली गिरने के खतरे से तो हम सभी वाकिफ हैं. यह बात भी सभी जानते होंगे कि जब आसमान में बिजली कड़क रही हो तो पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर आप ये भूल जाते हैं तो हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप ऐसा कभी नहीं करेंगे. वंडर ऑफ साइंस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आसमानी बिजली एक बड़े पेड़ के ठीक बीचोबीच टकराती है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'इसलिए तूफान में कभी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए.'

शेयर किए जाने के बाद अब तक इस वीडियो को हजारों लाइक्स और 30 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस वीडियो को देखकर इंटरनेट यूजर्स शॉक में हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इस पेड़ पर कभी पत्तियां नहीं उगेंगी.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'पेड़ के नीचे खड़ा होना सबसे बुरा है.तूफान के वक्त यह सबसे असुरक्षित जगह है.' ये हादसा किस जगह पर हुआ, फिलहाल यह मालूम नहीं चल पाया है.

This is why you should never stand under a tree during a storm.

Credit: tomasgesu/TikTokpic.twitter.com/cf1VBIp9Gq

— Wonder of Science (@wonderofscience) June 13, 2022