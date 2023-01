रेलवे ट्रैक पर लगती है सब्जी मंडी, चलती ट्रेन से यहां लोग करते हैं शॉपिंग; होश उड़ा देगा Video

Railway Track Vegetable Market: भारत में रेलवे ट्रैक के किनारे आने-जाने वाले लोगों को दूर रहने के लिए कहा जाता है, ताकि कोई हादसे का शिकार न हो जाए. हालांकि, कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं. लोगों को जागरुक किया जाता है कि रेलवे ट्रैक के किनारे न चले और न ही रिस्क लें, लेकिन एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहां पर किनारे सब्जी मंडी लगती है और कई बार तो चलती ट्रेन से ही लोग सब्जियां खरीद लेते हैं. हालांकि, वह अपनी जान को बचाकर चलते हैं ताकि कोई दुर्घटना का शिकार न हो जाए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग हैं.

ट्रेन आते ही इधर-उधर भागने लगते हैं लोग

थाईलैंड में एक ऐसा रेलवे स्टेशन हैं जहां टूरिस्ट यह देखने के लिए पहुंचते हैं जहां से रेल गुजरती है. थाईलैंड के मेकलोंग रेलवे स्टेशन पर रोम हूप मार्केट है, जहां रेलवे ट्रैक पर ही सब्जी मंडी लगाई जाती है. जब भी यहां ट्रेन आती है तो लोग अपनी दुकानें पीछे कर लेते हैं और फिर बाद में दोबारा ट्रैक पर आ जाते हैं. यह समुत सोंगखराम प्रांत में मौजूद है. थाईलैंड टूरिस्ट वेबसाइट के मुताबिक, यह मार्केट 100 मीटर के दायरे में फैला हुआ है और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है. यहां शी-फूड, सब्जी, फल, फ्रेश एंड ड्राय फूड, मीट आदि सामान बेचा जाता है. इस मार्केट को 'लाइफ-रिस्किंग' मार्केट कहा जाता है.

