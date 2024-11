Kolkata: खुले नाले, बदबू...शख्स ने भारत के इस शहर को बताया सबसे गंदा, फीडबैक भूल नहीं पाएंगे

Kolkata Dirtiest City in India: अगर आप या आपका कोई जानने वाला कोलकाता घूमने की योजना में है तो पहले ये खबर जरूर पढ़ लीजिए. हो सकता है आप अपना प्लान बदल दें. आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के एक शख्स डीएस बालाजी ने हाल ही में कोलकाता की यात्रा की थी. और सोशल मीडिया पर शहर में बिताए अपने अनुभवों को साझा किया. उसने इस शहर को भारत का "सबसे गंदा शहर" बताया. खुले नाले, गंदगी और असहनीय बदबू का हवाला देते हुए इसे अपने जीवन का "सबसे गंदा अनुभव" बताया.

Kolkata - The Dirtiest City of India

Thread Sharing my personal experience, of the recent visit to the Capital of West Bengal. The most unhygienic experience I have had in an Indian city. Requesting to take this thread positively. "Though I don't care much if you don't." pic.twitter.com/SWr4DgSFui — DS Balaji (@balajidbv) November 5, 2024

खुले नाले और बदबू

बालाजी ने कोलकाता के सियालदह और बड़ा बाजार इलाकों के वीडियो शेयर किए. जिनमें खुले नाले और पेशाब की तेज बदबू का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि ऐसे वातावरण में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, जबकि स्थानीय लोग नालों के पास ही बैठकर नाश्ता कर रहे थे.

Vendors were sitting on top of a gutter and selling things In Kolkata. No, I have never seen it anywhere else in India. No matter how poor, or bad Infrastructure. And I have travelled a lot. It's just a lack of civic and hygiene in the city, which is so sad to see. pic.twitter.com/UAUdvU2ja8 — DS Balaji (@balajidbv) November 5, 2024

साफ-सफाई की कमी पर नाराजगी

बालाजी ने सब्जी बाजार में बिक रहे सामान के वीडियो भी शेयर किए, जहां अदरक-लहसुन जैसे खाद्य पदार्थ खुले नालों के पास रखे हुए थे. उन्होंने इसे अन्य भारतीय शहरों से अलग और हैरान करने वाला बताया.

खराब बुनियादी ढांचा और ट्रैफिक समस्याएं

बालाजी ने कोलकाता की इमारतों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि वे भूकंप जैसी आपदा में टिक नहीं पाएंगी. उन्होंने बताया कि शहर में इतनी तेज हॉर्न बजाई जाती है कि उनके सिर में दर्द हो गया.

कालीघाट मंदिर में ठगी का अनुभव

कालीघाट मंदिर में उनके साथ धोखाधड़ी की घटना भी हुई. उन्होंने बताया कि मंदिर में उनसे वीआईपी दर्शन के नाम पर और धार्मिक वस्त्र खरीदने के बहाने से हजारों रुपये ऐंठ लिए गए.

Most buildings look like they won't survive a strong earthquake. Irritating honking that can give most humans a headache. Can't book Uber, Rapidos because local Taxis beat them. Hence drivers don't like to go into the most busy areas. End up with local Taxis that cost double. pic.twitter.com/yIq7UoIj18 — DS Balaji (@balajidbv) November 5, 2024

सबसे निराशाजनक शहर

बालाजी ने कोलकाता को "सबसे निराशाजनक और ऊर्जा-विहीन" शहर बताया. उन्होंने लिखा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे गलत जगह और गलत समय पर गए हों. उन्होंने अपनी पोस्ट का अंत कोलकाता के लिए शुभकामनाओं के साथ किया और उम्मीद जताई कि शहर बेहतर हो और अन्य महानगरों की तरह विकास करे.