टॉयलेट सीट के ऊपर लगा रखा है वाशिंग मशीन, कमरे का किराया हर महीने iPhone 16 से भी ज्यादा

Mumbai Rent House: पाली हिल में एक अपार्टमेंट में वॉशिंग मशीन को कमोड के ऊपर रखा गया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. 'ड्रीम सिटी' कहा जाने वाला मुंबई एक ऐसा शहर है जहां लाखों लोग अपने भविष्य बनाने की उम्मीद लेकर आते हैं. दुर्भाग्य से, मुंबई के बढ़ते किराए ने ड्रीम सिटी को कई लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण फाइनेंशियल चुनौती में बदल दिया है.

मुंबई में किराए से परेशान हैं लोग

मुंबई में किराया बहुत बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी सी जगह ही है. छोटे-छोटे अपार्टमेंट का किराया इतना ज्यादा है कि उसी किराए में छोटे शहरों में पूरा बंगला मिल जाएगा. जो लोग मुंबई में पढ़ाई या काम करने आते हैं, उन्हें यहां के बढ़ते किराए का पता होता है. लेकिन कभी-कभी उन्हें भी हैरानी होती है कि मुंबई वाले कैसे इतनी छोटी जगह में भी इतना कुछ रख लेते हैं.

एक एक्स यूजर उत्कर्ष गुप्ता को मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में 2BHK अपार्टमेंट मिला. उत्कर्ष गुप्ता इस अपार्टमेंट के बाथरूम के डिजाइन से इतने हैरान हुए कि उन्होंने एक्स पर अपनी हैरानी जाहिर की. उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिसमें छोटे से बाथरूम में कमोड के ऊपर वॉशिंग मशीन लगी हुई थी. इस सब में सबसे हास्यास्पद बात थी अपार्टमेंट का किराया - ₹1.35 लाख प्रति माह, ₹4 लाख सिक्योरिटी और ₹1.4 लाख ब्रोकरेज के साथ. उत्कर्ष गुप्ता ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "सिर्फ मुंबई में ही आप अपनी वॉशिंग मशीन को फ्रंट लोड कर सकते हैं और कमोड को टॉप लोड कर सकते हैं. 1.35 लाख प्रति माह के किफायती मूल्य पर."

Only in Mumbai, you can front load your washing machine while top loading your commode.

At an affordable price of 1.35L per month! pic.twitter.com/texU5hUwMC

— Utkarsh Gupta (@PaneerMakkhani) September 22, 2024