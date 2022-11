लंच ब्रेक में भारतीय शख्स ने German अधिकारी को सिखाया क्रिकेट खेलना, हजारों लोगों ने देखा Video

German Play Cricket: अगर किसी भी भारतीय शख्स से उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों का जवाब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही होगा. हम इस खेल को न सिर्फ देखना पसंद करते हैं बल्कि खेलते भी हैं. क्रिकेट के शौकीन लोग क्रिकेट से जुड़ी हर मैच को फॉलो भी करते हैं. सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोग इस खेल को अपने दोस्तों के साथ भी जोश के साथ खेलते हैं. अगर उन्हें बैट और बॉल मिल जाए तो वह कहीं पर भी खेलना शुरू कर देते हैं. हाल ही में, बेंगलुरू में केरल-कर्नाटक के जर्मन काउंसिल अचिम बुर्कार्ट (Achim Burkart) को भी अपने सहयोगियों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा गया.

भारतीय ने जर्मन अधिकारी को सिखाया क्रिकेट खेलना

बुर्कार्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक छोटा सा क्लिप अपलोड किया जिसमें वह दूसरों के साथ खेल का आनंद लेते नजर आए. अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ऑफिस में मौजूद गैलरी में सभी वाणिज्य दूतावास के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'लंच ब्रेक के दौरान मेरे भारतीय सहयोगियों ने मेरे जर्मन सहयोगियों को यह सिखाने की कोशिश की कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है और वाणिज्य दूतावास यह खेल खेलना पसंद कर रहे हैं.'

During lunch break my Indian colleagues try to teach my German colleagues how to play #cricket Happy to report that the consulate is still intact pic.twitter.com/6HmqWBjrAm

— Achim Burkart (@GermanCG_BLR) November 22, 2022