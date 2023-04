England में इस महिला ने लहराया परचम, साड़ी पहनकर दौड़ गई 42 किमी का मैराथन

दरअसल, हाल ही में ट्विटर पर 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटल यूके' ने अपने हैंडल इस पर मैराथन का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एक महिला साड़ी में दौड़ लगाती नजर आ रही हैं जिसकी खूब तारीफ हो रही है. बाद में पता चला इस महिला ने साड़ी पहनकर ही यह दौड़ पूरी कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला ने संबलपुरी साड़ी पहनकर रविवार को मैनचेस्टर में 42.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई है.

इस महिला का नाम मधुस्मिता जेना दास है और वे 41 साल की हैं. बताया गया कि वे ओडिशा मूल की हैं और मैनचेस्टर में रहती हैं. सुंदर लाल साड़ी और नारंगी स्नीकर्स पहने मधुस्मिता ने 4 घंटे, 50 मिनट में अपनी मैराथन पूरी की है. यह ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा मैनचेस्टर मैराथन 2023 था. कई ट्विटर यूजर्स ने तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें जेना दास अन्य प्रतिभागियों के साथ मैराथन में भाग लेती दिख रही हैं.

जानकारी के मुताबिक जो साड़ी महिला ने पहन रखी है वह साड़ी संबलपुरी है. वह काफी खुश भी नजर आ रही हैं. मधुस्मिता ने जिस साड़ी को पहन रखा है, वह खास है और लोग इसे ओड़िया संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुस्मिता दुनिया भर में कई मैराथन और अल्ट्रा-मैराथन में दौड़ लगा चुकी हैं. अब साड़ी में दौड़ लगाकर वे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

Madhusmita Jena, an Indian living in Manchester, UK, comfortably runs Manchester marathon 2023 in a lovely Sambalpuri Saree

While proudly showcasing her Indian heritage, she also presents an inviting perspective on the quintessential #Indian attire@HCI_London @iglobal_news pic.twitter.com/Thp9gkhWRz

—FISIUK(Friends of India Soc Intl UK) (@FISI_UK) April 17, 2023