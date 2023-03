Weird News: टीचर ने स्टूडेंट से पूछा ऐसा मैथ का सवाल, जवाब जानते हुए भी नहीं सॉल्व कर पाए लोग

क्या आपको मालूम है इस सवाल का जवाब

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद आईआईटी-जेईई और एनईईटी उम्मीदवारों के लिए सोशल मीडिया पर लेक्चर देते हैं. उन्होंने ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा सवाल पूछा कि लोग हक्के-बक्के रह गए. उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर सवाल लिखा, “एक भालू √2 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो भालू का रंग क्या है?" अब, हममें से जो गणित या भौतिकी के जानकार नहीं हैं और हाई स्कूल में इन विषयों में एक या दो बार फेल हो चुके हैं, उनके लिए यह असंभव सवाल हो सकता है, लेकिन फिजिक्स एक्सपर्ट आनंद के लिए नहीं. उन्होंने कुछ ही सेकेंड में इसका जवाब दे दिया.

mujhe laga he is joking but man literally solved this pic.twitter.com/LK0cVppszH

— sh (@midnightmmry) March 3, 2023