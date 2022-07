Whale Dive On Boat: समंदर के बीच काल बनकर आई 62 फीट की व्हेल! बोट के ऊपर फांदी; रूह कंपा देगा वीडियो

Whale Dive Over 19 Feet Boat In Massachusetts: अमेरिका (US) के मैसाचुसेट्स (Massachusetts) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां समंदर की लहरों के बीच एक विशाल व्हेल मछली (Whale) अचानक आ गई और वो बोट के ऊपर फांद (Whale Jumped On The Boat) पड़ी. इस घटना का वीडियो रूह कंपा देने वाला है क्योंकि व्हेल मछली का वजन कई टन होता है और अगर बोट पानी में पलट जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी. बोट में सवार जो लोग समंदर (Ocean) की लहरों का मजा ले रहे थे वो काल के रूप में व्हेल मछली के अचानक आने से घबरा गए. दरअसल, ये लोग एक व्हेल के डाइव मारने से डर गए. व्हेल ने पानी से निकलकर बोट पर ही डाइव मार दी.

व्हेल ने बोट के ऊपर मारी डाइव

बता दें कि मैसाचुसेट्स में व्हेल मछली के बोट के ऊपर डाइव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं. समंदर में बोटिंग का मजा लेने आए लोग व्हेल को देखने के बाद हैरत से भर गए. लहरों के बीच एक व्हेल पानी की सतह से काफी ऊंचाई तक उठी और देखते ही देखते बोट पर जा गिरी.

हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं

गौरतलब है कि जिस बोट पर व्हेल मछली जा गिरी, वो 19 फीट की है. जबकि व्हेल की लंबाई और मोटाई इससे कहीं ज्यादा है. गनीमत ये है कि इस घटना के बाद किसी के हताहत होने और किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है. और ना ही समंदर के अंदर ट्रैफिक ही प्रभावित हुआ.

62 फीट की व्हेल बोट पर गिरी

जानकारों के मुताबिक, जिस हंपबैक व्हेल ने 19 फीट की बोट के ऊपर डाइव मारी, वो 62 फीट तक लंबी और 53 टन तक वजन वाली हो सकती है. ये व्हेल अपनी कलाबाजियों के लिए मशहूर होती हैं. लेकिन इस बार ये हादसे में तब्दील होते-होते बच गया.

समंदर में जाने से पहले ध्यान रखें ये बात

इस घटना के बाद हार्बर मास्टर ने लोगों से कहा है कि वो अटलांटिक महासागर में जाएं लेकिन हंपबैक व्हेल से कम से कम 100 गज की दूरी पर रहें.

