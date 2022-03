टीपू सुल्तान की इस तस्वीर की क्या होगी कीमत? अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप

Viral News: 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) पर मैसूर (Mysore) के शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान (Tipu Sultan) की ऐतिहासिक जीत को दर्शाने वाली एक स्पष्ट रूप से सचित्र पेंटिंग (Illustrated Painting) बुधवार को लंदन में 630,000 पाउंड (6.32 करोड़ रुपये) में बिकी.

10 सितंबर 1780 को द्वितीय एंग्लो-मैसूर युद्ध में हुई 'द बैटल ऑफ पोलिलूर' (The Battle of Pollilur) की पेटिंग सोथबी ऑक्शन हाउस में बिक्री का केंद्रबिंदु थी. जैसा कि पेटिंग में लड़ाई का दृश्य देखा जा सकता है. अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए टीपू सुल्तान ने 1784 में सेरिंगपट्टम में नव-निर्मित दरिया दौलत बाग में 'पोलीलूर की लड़ाई' की एक पेंटिंग को कमीशन किया था.

#AuctionUpdate Leading the charge in today's Arts of the Islamic World & India auction so far, this monumental 32-foot / 9-metre Pollilur battlescene - depicting Tipu Sultan's victory - sells for £630,000.#SothebysIndian #SothebysMiddleEast pic.twitter.com/oSq6VYMCEo

— Sotheby's (@Sothebys) March 30, 2022