Whatsapp Chat पर अंग्रेज दोस्त ने भारतीय त्योहार का निकाला ऐसा मतलब, हो गई ऐसी की तैसी; पढ़ें पूरा चैट

Whatsapp Chat Viral: क्या आपके भी विदेश में कुछ ऐसे दोस्त मौजूद हैं, जिन्हें भारतीय त्योहारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है. अगर उन्हें समझाने पर भी समझ न आए तो आपका भी दिमाग जरूर हिल जाता होगा. कई बार कुछ लोग आसानी से समझ में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ती है. उसके बाद ही उन्हें भारतीय त्योहार का मतलब समझ आता है. एक भारतीय शख्स ने अपने अंग्रेज दोस्त को व्हाट्सऐप चैट (Whatsapp Chat) पर भारतीय त्योहार पोंगल के बार में समझने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ और ही समझ लिया. अब दोनों के चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Whatsapp Chat का स्क्रीनशॉट हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले व्हाट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट खूब वायरल हो रहा है. जब एक भारतीय शख्स ने अपने अंग्रेज दोस्त को यह बताने की कोशिश की कि वह पोंगल उत्सव में शामिल होंगे. वेस्टर्स दोस्त के एक अजीबोगरीब सवाल से भारतीय शख्स हैरान रह गया. उसने पूछा, "हेडलाइनर कौन है?" भारतीय कन्फ्यूज हो गए और उन्होंने अपने अंग्रेज दोस्त को समझाया कि पोंगल एक तमिल फसल उत्सव है. अंत में, उसे समझ आया और बोला कि मुझे लगा अमेरिका में मनाया जाने वाला फेस्टिवल कोचेला (Coachella) की तरह होगा.

when I try to explain Indian festivals to my white friends pic.twitter.com/1OdoPMuKVf

— whiskeyblues (@twopointhoe_) January 12, 2023