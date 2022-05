शख्स ने अपने पिता को दी बड़ी खुशखबरी, फिर मिला ऐसा Shocking जवाब; Whatsapp Chat हुई वायरल

Whatsapp Chat Viral: कई बार बड़ी से बड़ी खुशखबरी को कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं. हैरानी तब होती है जब कोई अपने माता-पिता और परिवार को करियर से जुड़ी खुशखबरी देता है तो उनका रिएक्शन बेहद ही फीका होता है. जब बच्चों की बड़ी उपलब्धियों की बात आती है, तो माता-पिता कई तरह की प्रतिक्रिया देते हैं. कुछ बेहद खुश होते हैं, जबकि कुछ पैरेंट्स के रिएक्शन्स बेहद नॉर्मल होते हैं. कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले व्हाट्सऐप चैट (Whatsapp Chat) पर देखने को मिला, जब एक बेटे ने अपने पिता को बड़ी बात बताई.

फोर्ब्स (Forbes) की 'अंडर 30' सूची में जगह बनाने वाले एक व्यक्ति ने अपने पिता की प्रतिक्रिया शेयर की, जो इंटरनेट पर लोगों को हैरानी में डाला दिया. हरीश उथयकुमार (Harish Uthayakumar) नाम के शख्स ने ट्विटर पर अपने पिता के साथ वॉट्सऐप पर हुई बातचीत (Whatsapp Chat) का स्क्रीनशॉट शेयर किया. सबसे पहले उथयकुमार के पिता ने वॉट्सऐप पर मैसेज किया, वह अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या उन्होंने दोपहर का भोजन किया. शख्स तब अपनी उपलब्धि साझा करता है कि उसने फोर्ब्स की सूची में जगह बनाई है. इसके बाद उसके पिता एक थम्स अप इमोजी के साथ जवाब देते हैं.

