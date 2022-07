गलत पते पर ऑर्डर हुआ खाना, बेटे के इस मैसेज पर पिता ने दिया चौंकाने वाला जवाब; Whatsapp Chat हुई वायरल

WhatsApp Chat Viral: जब भी हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो सही पता मार्क करना भूल जाते हैं, जिससे खाना गलत पते पर चला जाता है. हालांकि, ऐसी परिस्थिति में उस खाने को डिलिवरी पार्टनर को देना पड़ता है या फिर आस-पास इलाके में मंगा सकते हैं. वरना आपको दोबारा सही पते पर ऑर्डर करना पड़ता है. एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब उसने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया. उसने अपने पिता के लिए खाना मंगाया था. जब इस बात की जानकारी उसने अपने पिता को दी तो ऐसा जवाब मिला, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा.

गलत पते पर पहुंचा ऑर्डर तो पिता ने जमकर लगाई लताड़

व्हाट्सएप पर अपने बेटे के टेक्स्ट मैसेज को पढ़कर एक पिता ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया, जिसने सोशल मीडिया को चौंकाकर रख दिया. ट्विटर यूजर जीतू ने इस बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन के साथ लिखा, 'भुना हुआ चिकन खाना चाहता था लेकिन खुद रोस्ट हो गया.' पोस्ट से पता चला कि स्विगी पर ऑर्डर देते समय जीतू ने पता गलत पाया था. सौभाग्य से, उसे समय पर रिफंड मिल गया. हालांकि, जब उन्होंने अपने परिवार के साथ इस खबर को साझा किया, तो वह अपने पिता के कर्कश जवाब के लिए तैयार नहीं थे.

इस मजेदार पोस्ट पर एक नजर डालें:

Wanted to eat roasted chicken but got roasted instead pic.twitter.com/mV4DBjGXNH

— Jitu (@JituGalani5) July 2, 2022