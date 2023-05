जब 300 करोड़ रुपये की मालकिन नहीं काट पाई खीरा, लोगों ने कहा- ऐसी रईसी किसी काम की नहीं...

खीरा नहीं काट पाने पर करोड़ों रुपये की मालिकन को किया गया ट्रोल

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंडल जेनर हॉलीवुड की मशहूर फैमिली कार्दशियन्स की हिस्सा हैं और न सिर्फ उनकी मां बल्कि बहनें भी पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं. पिछले साल 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि वह करोड़ों रुपए की मालकिन हैं. फोर्ब्स की लिस्ट में उनकी नेट वर्थ कुल रकम 45 मिलियन डॉलर यानी करीब 300 करोड़ रुपये है. कार्दशियन्स के शो में एक ऐसा एपिसोड आया था, जिसमें केंडल जेनर किचन में जाकर स्नैक्स तैयार कर रही थीं. वह अपने किचन से एक खीरा निकालती हैं और फिर उसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर काटने की कोशिश करती हैं. उनकी मां क्रिस ने उन्हें ध्यान से कटिंग करने के लिए कहती हैं.

Kendall Jenner trying to cut a fcking cucumber is the most tragic thing I’ve ever witnessed #TheKardashians pic.twitter.com/QNoJMHXzJD

— Sophie (@SophieScribbles) May 12, 2022