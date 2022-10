Turkey: संसद में बोलते-बोलते ऐसा क्या हुआ, MP ने हथौड़े से अपना मोबाइल फोड़ दिया

Burak Erbay Broke Mobile In Parliament: किसी भी देश में संसद का स्थान काफी ऊंचा होता है. यहां से कानून बनाए जाते हैं और उस पर अमल करने के लिए बहस भी होती है. लेकिन संसद के भीतर कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो दुनियाभर में चर्चा का विषय बन जाते हैं. तुर्की की संसद से इन दिनों ऐसी ही एक घटना सामने आई है जहां के एक सांसद ने कुछ ऐसा किया कि वह वायरल हो गया.

मोबाइल को हथौड़े से फोड़ दिया

दरअसल, यह घटना तुर्की की विपक्षी पार्टी से जुड़े सांसद बुराक एर्बे से संबंधित है. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें दिख रहा है कि सांसद बोल रहे हैं और फिर अचानक उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपनी सीट पर ही उसे हथौड़े से फोड़ दिया. वीडियो में यह भी दिख रहा है कि सांसद अपने साथ एक बैग लेकर आए थे और इसी में से उन्होंने एक छोटा हथौड़ा भी निकाला.

विपक्षी दल के सदस्य बुराक एर्बे

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के सदस्य बुराक एर्बे सरकार के एक विधेयक का विरोध कर रहे थे. सरकार के मुताबिक यह विधेयक फेक न्यूज के खिलाफ लाया गया है. लेकिन इस विधेयक के आलोचक यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर यह कानून पारित हो जाता है तो यह प्रेस की स्वतंत्रता में दखल डालेगा और सरकार के लिए बड़ी सेंसरशिप का हथियार बनेगा.

सरकार पर लगाए कई आरोप

बुराक एर्बे इसी विधेयक के खिलाफ बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि आपके पास केवल एक ही फ्रीडम बची थी और वह थी आपकी मोबाइल जिसके माध्यम से आप अपनी बात रख सकते थे और अब सरकार इसे भी खत्म करने पर तुली है. इतना कहते ही उन्होंने अपना मोबाइल एक हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया. इसका वीडियो भी सामने आया है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Burak Erbay, a Turkish opposition lawmaker, destroyed a smartphone during his speech in parliament to protest a proposed disinformation and social media bill pic.twitter.com/robiV2iDP5

— Reuters (@Reuters) October 13, 2022