टॉयलेट में मोबाइल यूज करना पुरुषों के लिए जानलेवा है! डॉक्टरों ने किया सावधान..कारण भी बताया

Use Of Mobile In Toilet: मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है. हर समय हम इसे अपने साथ रखते हैं और उसका यूज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुषों के लिए टॉयलेट में मोबाइल यूज करना जानलेवा साबित हो सकता है. हाल ही में एक रिसर्च के माध्यम से डॉक्टरों की एक टीम ने इस मामले पर काफी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है. यह रिपोर्ट सबको पढ़नी चाहिए, आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है.

मोबाइल फोन यूज करना नुकसानदेह!

दरअसल, डेली मेल ने अपनी एक रिपोर्ट में इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट की यूरोलॉजिस्ट डॉ हेलेन बर्नी ने पुरुषों को चेतावनी देते हुए कहा कि टॉयलेट में मोबाइल फोन यूज करना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है. साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक सर्वेक्षण के माध्यम से पता चला है क‍ि 9800 वयस्कों में से 65 प्रतिशत वयस्क अपने फोन का इस्तेमाल टॉयलेट में करते रहते हैं. दरअसल, डेली मेल ने अपनी एक रिपोर्ट में इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट की यूरोलॉजिस्ट डॉ हेलेन बर्नी ने पुरुषों को चेतावनी देते हुए कहा कि टॉयलेट में मोबाइल फोन यूज करना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है. साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक सर्वेक्षण के माध्यम से पता चला है क‍ि 9800 वयस्कों में से 65 प्रतिशत वयस्क अपने फोन का इस्तेमाल टॉयलेट में करते रहते हैं. बताया गया कि टॉयलेट में बैक्टीरिया कई दिनों तक रहते हैं. पुरुषों द्वारा यूरिन करते समय और फोन यूज करते ज्‍यादा संभावना रहती है कि बैक्टीरिया और वायरस फोन तक पहुंच जाते हैं. साथ ही मूत्रालय को फ्लश करने से 57 प्रतिशत बैक्‍टीरिया वाले कण 5.5 सेकंड में मोबाइल तक पहुंच सकते हैं. यह कई दिनों रहते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं. इतना ही नहीं इससे कई अन्य घातक बीमारियां बढ़ सकती हैं. इन्हीं बीमारियों में कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक डॉ बर्नी ने यह भी बताया कि ऐसे में खतरनाक कीटाणु और बैक्टीरिया फोन के जरिए आप तक पहुंच जाते हैं. हालांकि सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं किसी के लिए भी टॉयलेट में मोबाइल फोन का उपयोग करना ठीक नहीं होता है लेकिन इस नई रिसर्च के जरिए उन्हें जरूर अलर्ट कर दिया गया है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी