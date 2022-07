Cancer Survivor: वर्जिन थी कैंसर पीड़ित महिला, मरने से पहले जाहिर की ऐसी इच्छा; जानकर उड़ जाएंगे होश

Last Wish of Cancer Survivor: एक महिला कैंसर पीड़िता थी और वो मरने ही वाली थी. ऐसे में अपने अंतिम दिनों में उसने अपने दोस्त को बताया कि वो किसी भरोसेमंद शख्स के साथ सेक्स करना चाहती है. ऐसे में उसके खास दोस्त ने पीड़िता की मदद की.