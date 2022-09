Artwork: 'कोख में नन्हीं जान' कलाकार ने लकड़ी पर उकेरी ऐसी कलाकारी, मंत्रमुग्ध हुए लोग

Artwork: 'कोख में नन्हीं जान' कलाकार ने लकड़ी पर उकेरी ऐसी कलाकारी, मंत्रमुग्ध हुए लोग

Little life in the womb: कलाकृति में सिकुड़कर लेटा हुआ एक बच्चा जिसकी नाल भी अभी मां के गर्भ से जुड़ी हुई है, कलाकृति देखने में ही एकदम शानदार लग रही है क्योंकि बच्चा अभी गर्भ से बाहर नहीं आया है.