World Largest Flower: इस देश में मिला दुनिया का सबसे बड़ा फूल, नाम जानकर लोग बोले- भरोसा नहीं हो रहा

Largest Flower In The World: जो लोग एडवेंचर करना पसंद करते हैं, वो जंगलों में जाकर एक्सप्लोर जरूर करते हैं. ऐसी जगहों पर टहलना एक बढ़िया एक्टिविटी है जो आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए अच्छी है. हाल ही में, एक व्यक्ति जो इंडोनेशिया के एक जंगल में ट्रेकिंग कर रहा था, उसे एक दुर्लभ फूल दिखाई दिया. जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला, यह फूल रैफलेसिया अर्नोल्डी है जो दुनिया में सबसे बड़ा है. यह अत्यधिक बदबूदार गंध के लिए जाना जाता है. इंडोनेशिया के रेनफॉरेस्ट इलाके में पाया जाता है. यह 3 फीट तक बढ़ सकता है और इसका वजन 15 पाउंड तक हो सकता है.

यहां मिला दुनिया का सबसे बड़ा फूल

ट्विटर पर Now This द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में विशाल फूल जंगल में जमीन पर पड़ा हुआ दिख रहा है. रैफलेसिया अर्नौल्डी (Rafflesia Arnoldii) का कलर लाल है और जब यह पूरी तरह से खिल जाता है तो सफेद धब्बों वाली पांच पंखुड़ियां भी देखी जा सकती है. वीडियो के कैप्शन में जानकारी दी गई है कि इंडोनेशिया के एक जंगल से गुजरते हुए एक आदमी को जंगल में एक दुर्लभ फूल मिला. इस फूल का वैज्ञानिक नाम रैफलेसिया अर्नोल्डी है और दुनिया में सबसे बड़ा और दुर्लभ फूलों में से एक है. यह लगभग 4-दिन में पूरी तरह से खिलता है.'

A man came across this rare flower while walking through an Indonesian forest. The rafflesia arnoldii is the largest flower in the world & only blooms for a couple of days. It is colloquially known as a corpse flower for the overpoweringly stinky odor it emits while mid-bloom. pic.twitter.com/LJmJDgfpqd

