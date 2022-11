दुनिया का सबसे लंबा पैर, ढूंढने पर भी नहीं मिलते इस लड़की के जूते का साइज

Guinness World Records: संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाएं औसत 8.5 और 9 इंच के बीच जूते का आकार पहनती हैं, लेकिन तान्या हर्बर्ट नाम की महिला के लिए ये साइज थोड़े छोटे हैं. टेक्सास में एक महिला ने दुनिया का सबसे बड़ा पैर 33.1 सेमी (13.03 इंच) और बाएं पैर की माप 32.5 सेमी (12.79 इंच) के साथ एक रिकॉर्ड बनाया है. उनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो चुका है. ब्रांड के आधार पर तान्या हर्बर्ट के जूते का आकार अमेरिकी महिलाओं का 18 या अमेरिकी पुरुषों का 16-17 है. GWR ने बताया कि तान्या हर्बर्ट 6 फीट 9 इंच लंबी हैं और हमेशा अपने साथियों की तुलना में लंबी और बड़ी रही है.

तान्या के पैर का साइज है बहुत बड़ा

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 'हाई स्कूल तक उसके पैर रिकॉर्ड-ब्रेकिंग साइज तक पहुंच गए थे. GWR से बात करते हुए तान्या हर्बर्ट ने कहा, 'बड़े होकर मैं हमेशा सबसे लंबी होना चाहती थी. मेरी मां 6 फीट 5 इंच की थी और मेरे पिताजी 6 फीट 4 इंच के थे, इसलिए मेरे पास लंबा होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.' उसने कहा कि उसने लम्बे होने को एक बुरी चीज के रूप में नहीं सोचा था क्योंकि उसके माता-पिता ने उसे बहुत हेल्दी सेल्फ-रिस्पेक्ट दिया था. तान्या ने कहा, 'मुझे अपनी हाइट के लिए धमकाना या ऐसा कुछ भी याद नहीं है.'

Say hello to Tanya Herbert, new record holder for the world's largest feet! pic.twitter.com/yVULTFRIL6

— Guinness World Records (@GWR) November 16, 2022