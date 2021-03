China के Harbin में खुला दुनिया का पहला 'Polar Bear Hotel', झेलना पड़ा Global Criticism

नई दिल्ली: दुनियाभर में कई अनोखे होटल हैं, जहां मेहमानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अजीबोगरीब थीम (Theme Hotel) रखी जाती हैं. चीन (China) की आइस सिटी (Ice City) के तौर पर मशहूर हार्बिन (Harbin) में दुनिया का पहला पोलर बियर होटल (Polar Bear Hotel) खोला गया है. यह होटल वहां स्थित थीम पार्क (Theme Park) का एक हिस्सा है और वहां मई तक की बुकिंग पूरी हो चुकी है. यह बुकिंग ट्रायल के तौर पर की गई है.

हार्बिन (Harbin) में स्थित पोलर बियर होटल (Polar Bear Hotel) उत्तर-पूर्व चीन के हार्बिन पोलरलैंड थीम पार्क (Harbin Polarland Theme Park) का हिस्सा है. इसी थीम के चलते यहां इन भालुओं को रखा गया है. इस अनोखे होटल में बुकिंग कराने वाले लोगों को होटल में मिलने वाली तमाम आलीशान सुविधाओं के साथ ही सफारी पार्क (Safari Park) में घूमने का अहसास भी होगा. दरअसल, इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहां रहने वाले 2 पोलर बियर (Polar Bear) इसे अपना नैचुरल हैबिटैट (Natural Habitat) मान सकें.

This picture of newly opened ‘The Polar Bear Hotel’ in Herbin, China has created ripples across the globe. Polar bears in enclosure can be seen from all its 21 rooms. Seems enterprising neighbors have gone too far. #polarbear #wildlife pic.twitter.com/qT44btOnth

— Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) March 16, 2021