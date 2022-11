Job At Twitter: ट्विटर से निकाले गए इस लड़के ने लिखी ऐसी पोस्ट, लोग कर रहे खूब तारीफ

Yash Agarwal Fired From Twitter: ट्विटर के नए निजाम अपने फैसलों और कारनामों के चलते दुनियाभर में चर्चा में हैं. इसी कड़ी में ट्विटर ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर छंटनी की नीति के तहत भारत में भी कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है. यश अग्रवाल नामक एक लड़के को भी ट्विटर ने नौकरी से निकाल दिया है. इस लड़के की चर्चा इसलिए क्योंकि उसने नौकरी से निकाले जाने के बाद ऐसा ट्वीट किया कि दुनियाभर में वायरल हो गया.

खुशमिजाज तस्वीर तस्वीर के साथ पोस्ट

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल के एक भारतीय युवा यश अग्रवाल को भी ट्विटर ने नौकरी से निकाल दिया है. नौकरी जाने के बाद यश अग्रवाल ने अपनी एक खुशमिजाज तस्वीर तस्वीर के साथ एक पोस्ट साझा की. इस तस्वीर में वह दो कुशन पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिस पर ट्विटर का लोगो बना हुआ है. पोस्ट में उन्होंने अपनी नौकरी जाने के बारे में बताया.

टीम का हिस्सा बनना सबसे बड़ा सौभाग्य

उन्होंने लिखा कि अभी अभी नौकरी गई है. ट्विटर के साथ काम करना, इस टीम का, इस कल्चर का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है. इस टीम की संस्कृति का हिस्सा बनना अब तक का सबसे बड़ा सौभाग्य है. यश अग्रवाल ने यह पोस्ट ट्विटर के अलावा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी शेयर किया है. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

जॉब जाने पर भी इतनी ऊर्जा

लोग यश अग्रवाल को जमकर बधाई दे रहे हैं और यश की तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जीवन के प्रति यह सकारात्मक दृष्टिकोण आपको बहुत आगे ले जाएगा. आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको बेजोड़ सफलता और खुशी मिले ऐसी शुभकामनाएं हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि जॉब जाने पर भी इतनी ऊर्जा और उत्साह देखने लायक है.

Just got laid off.

Bird App, it was an absolute honour, the greatest privilege ever to be a part of this team, this culture #LoveWhereYouWorked #LoveTwitter pic.twitter.com/bVPQxtncIg

— Yash Agarwal(@yashagarwalm) November 4, 2022