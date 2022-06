Yoga Day: मुंबई की चलती लोकल ट्रेन में योग करने लगे यात्री, Photos ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

International Yoga Day 2022: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर, यात्रियों को मुंबई लोकल ट्रेनों में विभिन्न योग आसनों का अभ्यास करते देखा गया. यह देखते हुए कि मुंबईकर अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने-जाने में बहुत समय व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए 75 योग टीचर्स ने एक 'हील स्टेशन' (Heal Station) नाम का संगठन बनाया और ट्रेन में योग अभ्यास कराते हैं. रोजाना सुबह-सुबह सफर करने वाले यात्री ट्रेन में योग करते हैं और इससे उन्हें स्वास्थ्य में फायदा होता है.

मुंबई की लोकल ट्रेन में योग करने लगे यात्री

पश्चिम रेलवे (Western Railways) से अनुमति लेने के बाद यह पहल पहली बार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुरू की गई थी, जहां यात्रियों ने लगभग 15-20 मिनट तक ट्रेन में पहली बार आसन किया था. छह साल बाद, योग सीखने के मंच हील-स्टेशन द्वारा संचालित कार्यक्रम में 100 से अधिक योग शिक्षक शामिल हुए हैं. इन शिक्षकों में न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग और बच्चे भी हैं. यह पहल मुंबई की एक युवा पत्रकार रुचिता शाह के दिमाग की उपज है, जो एक शौकीन योग चिकित्सक रही हैं.

