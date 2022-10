Zee News Select: ट्रेंडिंग की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 14 October 2022

1. 'जले हुए बालों से बने' परफ्यूम की कीमत जानकर दंग रह गए लोग! 4 घंटे में बिक गईं 10000 बोतल Click here to read full story

Burnt Hair Perfume: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने बुधवार को अपना परफ्यूम लॉन्च किया. इसकी एक परफ्यूम की कीमत करीब 100 डॉलर या 8,400 रुपये है. इसके रिलीज होने के पहले कुछ घंटों में ही दस हजार परफ्यूम की बोतलें बिक गईं.

2. गाय को मारी लात, पूंछ पकड़कर घुमाया; इसके बाद जो हुआ उसे देखकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे Click here to read full story

Cow Video: जब शख्स ने लात मारा और फिर उसकी पूंछ घुमाने लगा तो गाय को भयंकर गुस्सा आ गया. हालांकि, गाय उससे भागने की कोशिश करती रही लेकिन जब आदमी जानवर को लगातार चोट पहुंचाता रहा, तो वह गुस्सा हो जाती है और पलटकर आदमी पर हमला कर देती है.

3. डॉक्टर ने महिला की आंख से निकाले 23 कॉन्टैक्ट लेंस, फिर हैरान करने वाला खुलासा हुआ Click here to read full story

Eye Sight Of Woman: हैरानी की बात है कि डॉक्टर ने इस महिला की आंख से कुल 23 कॉन्टैक्ट लेंस निकाले. इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिला इन्हें दिन में लगाती थी और रात में बिना उतारे ही सो जाती थी. इसके बाद उसे आंखों में तकलीफ महसूस हुई.

4. पापा के बर्थडे पर Canada से चुपचाप इंडिया आया बेटा, खुशी से आंख में आ गए आंसू; उछल-उछलकर किया डांस Click here to read full story

Father Son Video: जब मौका आता है दिखलाने का तो दोनों ही खूब प्यार लुटाते हैं. हमारे पास भी ऐसा ही एक वीडियो है. एक क्लिप में जो तेजी से ऑनलाइन वायरल हो रही है, जिसमें एक पिता अपने जन्मदिन पर बेटे को देखकर फूट-फूट कर रो पड़ा.

5. Viral Video: टेक ऑफ करते ही टूट गया विमान का टायर, देखिए फिर कैसे हुई लैंडिंग Click here to read full story

Landing Gear Tyre: इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया दिख रहा है कि जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, उसका एक टायर विमान से अलग होकर रनवे पर गिर जाता है और काफी दूर चला जाता है. इसके बाद भी इसकी सेफ लैंडिंग कराई गई.

6. Whatsapp Chat पर हुआ लड़की को प्यार, परवान चढ़ा तो कर ली कोर्ट मैरिज, लेकिन 5 महीने बाद हुआ ऐसा Click here to read full story

Weird Love Story: प्यार परवान चढ़ने पर प्रेमी युगल ने कोर्ट मैरिज में शादी करके जीवन साथी बने लेकिन पांच महीने के भीतर ही पति के सिर से प्यार का भूत उतर गया. पति समेत पूरे परिवार पर केस ठोक दी.

7. चार बच्चे की मां को चढ़ा प्यार का बुखार! पति ने खुशी-खुशी करवा दी उसके LOVER से शादी और फिर Click here to read full story

Shocking Love Story: भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित गनगनिया गांव में एक पति ने पत्नी की खुशी के लिए उसको उसके प्रेमी के साथ विदा करके अपना सात जन्मों का वादा वापस ले लिया.

8. सूटकेस में भरकर ले जा रहा था जिंदा घड़ियाल, चेकिंग मशीन में दिखा तो खुली पोल Click here to read full story

Smuggling of Alligator: तस्करी का यह तरीका देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी भी हैरान रह गए. वैसे तो गोल्ड से लेकर सांप-कछुए तक की तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं लेकिन घड़ियाल की तस्करी ने सबको चौंका दिया.

9. डिलीवरी पैकेट खोलते ही उसमें फट गया बम, बाद में पता चला किसने भेजा Click here to read full story

Love Triangle: जब इसकी डिलीवरी तो शख्स के घर वाले इसे अंदर ले आए और रसोई में रख दिया. शाम को जब शख्स आया और इसको खोला तो यह फट गया. घर में जोरदार धमाके की आवाज हुई. शख्‍स बुरी तरह घायल हो गया.

10. कमरे में किस जगह रखा है ईयरफोन, ढूंढने वाला कहलाएगा जीनियस Click here to read full story

Optical illusion: आप ऐसा सिर्फ बीस सेकंड में कर ले जाते हैं तो आप जीनियस कहलाएंगे. हालांकि आगे हम बता रहे हैं कि ईयरफोन कहां रखा है. कमरे में रखी तमाम चीजों के बीच ईयरफोन ऐसा रखा है कि वह लगभग ना के बराबर दिख रहा है.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर