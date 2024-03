'बहन की शादी से पहले ही Zomato ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया'- सड़क पर फूट-फूटकर रोया डिलीवरी बॉय

Zomato Viral Post: खाना पहुंचाने का काम आसान नहीं होता. हाल ही में, एक्स यूजर सोहम भट्टाचार्य को एक परेशान जोमैटो वर्कर मिला. उस वर्कर ने बताया कि उसकी बहन की शादी से ठीक पहले कंपनी ने उसका जौमैटो अकाउंट बंद कर दिया. सोहम भट्टाचार्य ने उस जौमैटो वर्कर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "वह जीटीबी नगर के पास बहुत रो रहा था. हर किसी से पैसे मांग रहा था. उसने बताया कि उसने कुछ नहीं खाया, सबकुछ बहन की शादी के लिए बचा रहा था." भट्टाचार्य ने आगे बताया कि उस आदमी ने उन्हें बताया कि जौमैटो अकाउंट बंद होने के बाद से वो रैपिडो के लिए काम कर रहा है. उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो उस डिलीवरी मैन की मदद करें और उसके अकाउंट का क्यूआर कोड शेयर करें.

बहन की शादी से पहले बंद हुआ जोमैटो अकाउंट, फूट-फूटकर रोया

सोहम भट्टाचार्य नाम के एक शख्स ने 28 मार्च को एक्स पर एक पोस्ट डाली. इस पोस्ट में उन्होंने एक जौमैटो डिलीवरी वाले की फोटो शेयर की और बताया कि उस आदमी का कहना है कि कंपनी ने उसकी बहन की शादी से ठीक पहले उसका अकाउंट बंद कर दिया. ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और 24 घंटे से भी कम समय में इसे 29 लाख से ज्यादा बार देखा गया. इसके बाद, जौमैटो कंपनी ने भी जवाब दिया. उन्होंने लिखा, "हम अपने डिलीवरी पार्टनर्स को बहुत महत्व देते हैं, और हम समझते हैं कि अकाउंट बंद करने जैसे कदमों का उन पर क्या असर पड़ सकता है. आप निश्चिंत रहें, हम ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हैं. हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस मामले की जांच करेंगे. हमारे डिलीवरी पार्टनर हमारे ग्राहकों के लिए उतने ही जरूरी हैं."

This guy's sister's wedding is in few days & @zomato @zomatocare blocked his account! He was sobbing like anything near GTB Nagar, going to everyone and asking for some money. He told me he didn't eat anything saving it all for her wedding

Please make it viral if you can pic.twitter.com/sl8juEBsaJ

— Soham Bhattacharya (@Sohamllb) March 28, 2024