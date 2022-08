Zomato डिलीवरी बॉय से छीना खाना और जूते से पीटने लगी महिला, Video देख दंग रह गए लोग

Woman Thrashes Zomato Delivery Agent: एक चौंकाने वाली घटना में एक महिला को सड़क के बीचों-बीच एक जोमैटो डिलीवरी एजेंट (Zomato Delivery Agent) की पिटाई करते हुए देखा गया. घटना का वीडियो अब वायरल (Viral Video ) हो रहा है. वीडियो को एक ट्विटर यूजर @bogas04 ने पोस्ट किया है. ट्वीट के मुताबिक, डिलीवरी पार्टनर को एक महिला ने बार-बार पीटा, जिसने उससे ऑर्डर छीन लिया और उसे अपने जूते से पीटा. क्लिप को घटना के दौरान एक शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था.

महिला ने डिलीवरी बॉय को जूते से मारा

जिस शख्स ने खाने का ऑर्डर किया था, उसने इस बारे में अपने ट्वीट के जरिए बताया. उसने ट्वीट में लिखा, 'हाय @zomatocare @zomato, मेरा ऑर्डर देते समय डिलीवरी एक्जीक्यूटिव के साथ मारपीट की गई. किसी महिला ने उससे ऑर्डर ले लिया और उसे अपने जूते से मारना शुरू कर दिया. वह रोते हुए मेरे घर आया और डर गया कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए.' घटना 16 अगस्त की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला के हाथ में जूता है और वह जोमैटो डिलीवरी एजेंट को मार रही है.

