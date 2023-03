Zomato से शख्स ने ऑर्डर किया वेज खाना, आई ऐसी चीज कस्टमर के उड़ गए होश

Zomato ऑनलाइन ऑर्डर पर मचा बवाल

ट्विटर यूजर निरुपमा सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया और साथ ही कैप्शन में ऑनलाइन फूड डिलिवरी में 'सबसे बुरा अनुभव' बताया. महिला ने अपनी प्लेट में चिकन दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "हैलो @zomato, वेज खाना ऑर्डर किया और मुझे नॉन वेज खाना मिला. हम में से 4/5 शाकाहारी थे. यह क्या सर्विस है, हॉरेबल एक्सपीरियंस." फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने इस घटना के लिए माफी मांगी है. उन्होंने लिखा, "कृपया अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर एक प्राइवेट मैसेज पर साझा करें ताकि हम इसकी और जांच कर सकें."

Hi @zomato , ordered veg food and got all non veg food. 4/5 of us were vegetarians. What is this service, horrible experience. pic.twitter.com/6hDkyMVBPg

— Nirupama Singh (@nitropumaa) March 4, 2023