Zomato ने Delhi Pollution में चिकन डिलिवरी पर किया ऐसा ट्वीट, यूजर्स ने जमकर फटकारा

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग स्वच्छ हवा के लिए हांफ रहे हैं क्योंकि शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब से बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है. जैसे-जैसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है, सोशल मीडिया पर प्रदूषण का मजाक उड़ाने वाले मीम्स भी छा गए हैं. परेशान निवासी जहां सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास बाहर निकाल रहे हैं, वहीं कुछ ब्रांड भी इस मौके का फायदा उठाकर मजेदार वन-लाइनर्स और मीम्स के जरिए अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं. फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो (Zomato) ने एक मजेदार लेकिन दिल्ली प्रदूषण से जुड़े मीम को पोस्ट किया.

जोमैटो के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

जोमैटो ने दिल्ली-एनसीआर में होने वाले वायु प्रदूषण पर अपने अंदाज में ट्वीट किया, जिसे पढ़कर लोगों नगवार लगा और फिर जमकर फटकार लगाई. 7 नवंबर को एक ट्वीट में Zomato ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों से माफी मांगी क्योंकि उन्होंने ट्वीट में मजाकिया लहजे में लिखा कि प्रदूषित हवा के कारण 'चिकन' को ऑर्डर करने वाले लोगों को स्मोकी चिकन का स्वाद मिलेगा. जोमैटो ने रोते हुए इमोजी के साथ ट्वीट में लिखा, 'सॉरी दिल्ली-एनसीआर, अगर आपका चिकन स्मोक्ड चिकन के रूप में डिलीवर हो जाता है, तो हमारा चैट सपोर्ट मदद नहीं कर सकते.'

sorry delhi-ncr, our chat support can't help if your chicken gets delivered as smoked chicken

