Pakistan News: अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंचीं एंजेलिना जोली? सामने आई ये बेहद चौंकाने वाली वजह

Angelina Jolie in Pakistan: हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचीं हैं. एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार एंजेलिना पाकिस्तान के दादू में लैंड की हैं. जिसके बाद वे बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलीं. उन्होंने उनकी (बाढ़ प्रभावितों) जरूरतों के बारे में और भविष्य में इस तरह की आपदा को रोकने के लिए कदमों के बारे में सीधे बात की.

पाकिस्तान पहुंचीं एंजेलिना जोली

अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी एंजेलिना जोली विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं. देश भर में भारी बारिश और बाढ़ ने 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है और देश का एक तिहाई हिस्सा पानी में डूब गया है. एंजेलीना जोली इस आपदा के पीछे की वजह और इससे जुड़ी हर एक कड़ी की समझ हासिल करने के लिए पाकिस्तान पहुंचीं हैं.

Angelina Jolie visiting IRC's response to the devastating floods in Pakistan — and for helping bring attention to the effects of the climate crisis. #Pakistanfloods2022 #pakistanflood pic.twitter.com/0paSoaVNLp

