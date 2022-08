Watch: चीन में फिर दिखा जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध, कुछ इस तरह हेल्थ वर्कर्स से भिड़ गए दुकानदार

Latest Trending Video: चीन ने कोरोना से निपटने के लिए दूसरी लहर से ही जीरो कोविड पॉलिसी शुरू कर दी थी. इस पॉलिसी को लेकर देश के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन चीनी सरकार इससे समझौता करने को तैयार नहीं है. आए दिन इस पॉलिसी का विरोध देश के किसी न किसी हिस्से में होता है. विरोध का ऐसा ही एक वीडियो जुहुई (xuhui) प्रांत से निकलकर सामने आया है. यहां आइकिया के एक स्टोर में कुछ दुकानदार स्वास्थ्यकर्मियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच काफी धक्कामुक्की भी होती है. दरअसल, ये स्वास्थ्यकर्मी उन दुकानदारों को क्वारंटीन के लिए ले जाना चाह रहे हैं. इसी का विरोध दुकानदार कर रहे हैं.

क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक ग्राहक जो कोविड पॉजिटिव पाया गया है, कुछ दिन पहले इस स्टोर में आया था. स्वास्थ्यकर्मियों का कहना था कि वह कुछ दुकानदारों के काफी नजदीक से संपर्क में आया था, इसलिए इन दुकानदारों का क्वारंटीन में जाना जरूरी है, जबकि दुकानदार इसका विरोध कर रहे थे. दोनों पक्षों में विरोध काफी देर तक चला. इस बीच किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आइकिया स्टोर मैनेजमेंट का कहना है कि बाद में स्टोर को बंद कर दिया गया.

The nightmare scenario: trapped in IKEA. Shoppers in Shanghai IKEA desperately try to get out as authorities put the store on lockdown and try to quarantine them inside due to COVID outbreak. pic.twitter.com/1dVzpSWJmq

