Alive In Morgue: चीन में कोरोना पीड़ितों का बुरा हाल! जिंदा शख्स को मुर्दाघर में डाला; वीडियो वायरल

Man Declared Dead Found Alive In Morgue: चीन के एक अस्पताल की लापरवाही ने चीन (China) के लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है. एक वायरल वीडियो में दो लोगों को अस्पताल (Hospital) के बाहर पीले रंग के बैग में एक व्यक्ति को ले जाते हुए देखा जा सकता है. इस बैग को खोलने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं.

चीन के शंघाई (Shanghai) में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में महामारी को कंट्रोल करने के लिए शहर में लॉकडाउन (Lockdown) की खबर के साथ-साथ खाने की कमी और लोगों की खस्ता हालत सोशल मीडिया पर खूब व्यूज बंटोर रही है.

चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि शंघाई के एक व्यक्ति को गलती से शंघाई शिनचांगझेंग वेलफेयर अस्पताल (Shanghai Xinchangzheng Welfare Hospital) के मुर्दाघर में ले जाया गया जबकि वह व्यक्ति जिंदा था. इस घटना को लेकर चीन के नागरिक नाराजगी जता रहे हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो में दो लोग पीले रंग के बैग में एक आदमी को लेकर जाते दिख रहे हैं. बैग खोलने के बाद स्टाफ मेंबर अस्पताल के कर्मचारी को व्यक्ति के जीवित होने के बारे में बताते हैं. आप भी देखें ये वायरल वीडियो...

This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl

