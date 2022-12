गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पाकिस्तानी बॉर्डर, भीषण हमले के बाद युद्ध जैसे हालात, PAK के कई गांव हुए खाली

पाकिस्तानी सीमा पर एक बार फिर जमकर गोलीबारी शुरू हो गई है. दहशत ऐसी है कि पाकिस्तान ने अपने कई गांव खाली करवा लिए हैं. बॉर्डर पर फायरिंग का इलाका चमन-स्पिन बोल्डाक बताया गया है. जानकारी के मुताबिक तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है. इस हमले में तोप, मशीन गन और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है. डूंरड लाइन पर चल रही इस गोलीबारी की वजह से पाकिस्तानी सीमा के करीब रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है.

सोशल मीडिया पर तालिबानी सेना के हमले के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा सकती है. इस गोलीबारी में दोनों तरफ के लोग घायल हुए हैं. करीब 11 आम लोगों के घायल होने की खबर है. तालिबानी हुकूमत इस हमले को लेकर काफी आक्रमक नजर आ रही है. तालिबान लगातार सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने में लगा है. खतरे को देखते हुए चमन शहर को पूरी तरह खाली करवा लिया गया है.

दोनों देशों के अपने-अपने तर्क

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तालिबान की तरफ से पहले हमला किया गया जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई के रूप में गोलीबारी की. जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए इस हमले में बच्चे और महिलाएं भी घायल हुई हैं.

चमन के अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है. तालिबान तोप के गोले और मोर्टार दाग रहा है. तालिबानी सेना की तरफ से बरसाए जा रहे गोलाबारूद की वजह से पाकिस्तान ने चमन के आसपास के इलाकों को भी खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

A border clash between Taliban forces and the Pakistani military at the Spin Boldak-Chaman .

Source say Clash going on and Both side And many civilians have been injured . #Pakistan #Afghanistan pic.twitter.com/ep2hSetmeW

