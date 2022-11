China की सड़कों पर उतरे टैंक, क्या दोहराया जाएगा 33 साल पुराना नरसंहार?

Tanks on the road of China: चीन की सड़कों पर कई सैन्य टैंक दिखाई दे रहे हैं. एक वीडियो में सोमवार की रात पूर्वी शहर शुझोऊ में कई टैंक एक साथ दिखाई दे रहे हैं. फुटेज 1989 के तियाननमेन स्क्वायर नरसंहार की यादों को फिर से ताजा कर देगा.