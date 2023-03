Earthquake in Pakistan: भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी भूकंप के झटकों से थर्राया, कांप उठी बिल्डिंगें; लोगों में फैली दहशत

Earthquake in Pakistan and its after effects: मंगलवार रात आए खतरनाक भूकंप ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के आसपास के सभी देशों को हिलाकर रख दिया. पाकिस्तान के कई हिस्सों में मंगलवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.8 थी और इससे लोगों में घबराहट फैल गई. लोग डर की वजह से अपने घरों से बाहर निकल आए और काफी देर तक अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके.

पाकिस्तान के इन शहरों में भूकंप के झटके पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, भूकंप (Earthquake in Pakistan) का केंद्र अफगानिस्तान में था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, झेलम, शेखूपुरा, स्वात, नौशेरा, मुल्तान, स्वात, शांगला समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. अभी तक जान-माल के नुकसान की सूचना सामने नही आई है. भूकंप के झटके भारत, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान चीन समेत कई देशों में भी महसूस किए गए. 5 लोगों के घायल होने की खबर रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक भूकंप (Earthquake in Pakistan) की वजह से पाकिस्तान में 5 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है. इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदूकुश क्षेत्र था. जहां पर जमीन के 180 किमी नीचे से भूकंप उठना शुरू हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप (Earthquake in Pakistan) के झटके लगने शुरू होते ही रावलपिंडी की मार्केट में भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आकर कई लोग मामूली रूप से घायल हो गए. खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत मे एक ही परिवार के 5 लोग मकान की छत गिर जाने से घायल हो गए. वही भूकंप के बाद पहाड़ी से हुए भूस्खलन की वजह से बहरीन-कलाम रोड ब्लॉक हो गई. पीएम शहबाज शरीफ ने की बैठक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भूकंप (Earthquake in Pakistan) के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. इसके साथ ही राजधानी इस्लामाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. वर्ष 2005 में आया था विनाशकारी भूकंप बताते चलें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप (Earthquake in Pakistan) आना सामान्य बात है. इस्लामाबाद में इस साल जनवरी में 6.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था. जबकि सबसे खतरनाक भूकंप वर्ष 2005 में आया था, जब 74 हजार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. (एजेंसी भाषा)