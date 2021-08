Former Senator ने खोली पोल: Taliban को पूरा समर्थन दे रहा PAK, Afghan के हाल पर खुश हैं Army Generals

इस्लामाबाद: अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) का समर्थन कर रहे पाकिस्तान (Pakistan) की पोल उसके अपने सीनेटर ने ही खोलकर रख दी है. पू्र्व सीनेटर और आवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) के सदस्य अफरसियब खट्टक (Afrasiab Khattak) ने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान तालिबान के कब्जे से बेहद खुश है. वह तालिबान को पूरा सहयोग दे रहा है. इतना ही नहीं तालिबानी आतंकी जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान ने ही मुहैया कराए हैं.

तालिबान अफगानिस्तान के अधिकांश प्रमुख इलाकों पर कब्जा कर चुका है और तेजी से राष्ट्रीय राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहा है. अफगान सरकार बार-बार यह दावा करती रही है कि पाकिस्तान तालिबान के हाथ मजबूत कर रहा है, लेकिन इमरान खान (Imran Khan) इस आरोप को झुठलाते रहे. हालांकि, अब पूर्व पाकिस्तानी सीनेटर ने ही उन्हें आईना दिखा दिया है.

Made in Pakistan is written large on TB militia with full dependence on Pak sanctuary /training/supplies. Those looking at ANDSF without the support of international forces haven’t even theoretically looked at Taliban without its foreign umbrella, the origin of ‘forever war.’

— Afrasiab Khattak (@a_siab) August 10, 2021