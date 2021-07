Bomb Blast से बौखलाए China की Pakistan को दो टूक ‘आतंकियों से नहीं निपट सकते, तो हम भेजेंगे अपनी सेना’

बीजिंग: पाकिस्तान (Pakistan) में हुए आतंकी हमले में अपने नागरिकों की मौत से चीन (China) बुरी तरह बौखला गया है. उसने पाकिस्तान से दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि वह आतंकवादियों से नहीं निपट सकता है, तो चीनी सैनिकों को मिसाइलों के साथ मिशन पर भेजा जा सकता है. चीन के इस रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) डर से कांपने लगे हैं. उन्होंने बीजिंग को भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा. बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में हुए बस धमाके चीनी इंजीनियरों की भी मौत हुई है.

चीन सरकार के अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ (Global Times) के संपादक ने इस संबंध में ट्वीट करके पाकिस्तान को चेताया है. उन्होंने लिखा है, ‘इस हमले में शामिल कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से खोजा और खत्म किया जाना चाहिए. यदि पाकिस्तान की क्षमता पर्याप्त नहीं है,तो उसकी मंजूरी से चीन की मिसाइलों और स्पेशल फोर्स को काम पर लगाया जा सकता है’.

The cowardly terrorists behind this attack dare not show up until now. But they will definitely be found out and must be exterminated. If Pakistan’s capability is not enough, with its consent, China’s missiles and special forces can be put into action. https://t.co/6Y6caJWGr3

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 16, 2021