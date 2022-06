नूपुर शर्मा पर बोलने वाले पाकिस्तान में हिंदुओं की आस्था पर फिर चोट, कराची के कट्टरपंथियों ने तोड़ी हनुमान जी की मूर्ति

Hanuman Idol and temple vandalized in Karachi: ईश निंदा (Blasphemy) के नाम पर अबतक हजारों की जान ले चुके पाकिस्तान (Pakistan) में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदू (Hindu) समुदाय पर जुल्मो-सितम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला देश की आर्थिक राजधानी कराची (Karachi) का है जहां पर हिंदू समुदाय को डराने और धमकाने के लिए कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंसा का सहारा लेते हुए मंदिर में तोड़फोड़ की है.

अभी चंद रोज पहले बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मामले (Nupur Sharma) के एकज बयान को लेकर भारत को ज्ञान देने वाले पाकिस्तान के हिंदुओ और उनके आराध्य स्थलों की हालत किसी से छिपी नहीं है. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कराची के कोरंगी इलाके में मरी माता मंदिर में मूर्तियों पर हमला हुआ. ये मंदिर कोरंगी पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर स्थित है. मंदिर पर हमले की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मंदिर का जायजा लेकर घटना की जांच करने की बात कह रही है. हालांकि ऐसे मामलों में पाकिस्तान के किसी भी प्रांत की पुलिस का रवैया दुनिया से छिपा नहीं है.

इस घटनाक्रम को लेकर 15 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे जिहादी मानसिकता रखने वाले कट्टरपंथियों ने एक हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाने के साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हनुमान जी यानी बजरंगबली की प्रतिमा के साथ कैसा बरताव किया. इस मंदिर में जमकर लूटपाट भी हुई है.

The sanctity of a Hindu temple was disrespected after unidentified ruffians vandalised the premises. The Shri Mari Maata Mandir in Korangi, Karachi was attacked on Wednesday causing fear to spread amongst the Hindu community. #etribune #news #korangi #Mandir pic.twitter.com/2KBZwU9AtQ

— The Express Tribune (@etribune) June 8, 2022