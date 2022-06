Samastipur: बेटे का शव देने के लिए अस्पताल वालों ने मांगी घूस, भीख मांगकर रकम जुटा रहे मां-बाप

Parents begged to take son's dead body in Samastipur: देश में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मानों इंसानियत दुनिया से खत्म हो गई हो. ऐसा ही एक मामला सुशाषन बाबू के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टेट से सामने आया है. जहां एक दुखियारे मां-बाप को देखकर लोगों की आंखे डबडबा गईं. यहां बात समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक कर्मचारी की जिसने एक बच्चे का शव उसके मां-बाप को सौंपने के एवज में 50000 रुपयों की डिमांड कर दी. लिहाजा गरीबी के दंश से जूझ रहे परिजनों को भीख मांगनी पड़ गई.

बेटे की मौत के सदमे से पहले ही टूट चुके इस दंपती की कहानी झकझोर देने वाली है, क्योंकि यहां एक माता-पिता को बेटे की लाश के लिए भीख मांगनी पड़ रही है. बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी के दावे क्या वाकई इतने खोखले हैं कि जहां कोई बाप इतना मजबूर हो सकता है कि बेटे के शव के लिए उसे भीख मांगनी पड़े. ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि उस भ्रष्ट और सड़े सिस्टम की वो बानगी है, जिसको बयान करने के लिए इस मां-बाप के पास शब्द नहीं है. समस्तीपुर का ये बदनसीब बाप की खामोशी चीख चीख कर वो बातें कह रही है जिसे जानकर शर्मिंदा होने के अलावा कोई और चारा नहीं होता.

ये भी पढ़ें- Weather Update: गर्मी ने कर रखा है दिमाग खराब, राहत पाने के लिए पढ़ें फटाफट मौसम विभाग का अपडेट

माता-पिता के भीख मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. मामला दो दिन पहले 7 जून का है. महेश ठाकुर का मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र 25 मई से लापता था. इस बीच 7 जून को पता चला कि पड़ोस के इलाके में एक शव मिला है. जब अपने पुत्र का शव लेने माता-पिता सदर अस्पताल पहुंचे तो पोस्टमॉर्टम कर्मी ने शव दिखाने से मना कर दिया.

Samastipur, Bihar | Parents of a youth beg to collect money to get the mortal remains of their son released from Sadar Hospital after a hospital employee allegedly asked for Rs 50,000 to release the body pic.twitter.com/rezk7p6FyG

— ANI (@ANI) June 8, 2022