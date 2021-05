Pakistan ने Ban किया TikTok Account, तो भड़क गईं Mia Khalifa, Imran khan को बनाया निशाना

इस्लामाबाद: किसान आंदोलन (Farmers Protest) के समर्थन में ट्वीट करके सुर्खियों में आईं पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा (Mia Khalifa) इन दिनों पाकिस्तान (Pakistan) से खासी नाराज हैं. उन्होंने पाकिस्तान की इमरान खान (Imran Khan) सरकार को तानाशाह तक करार दे दिया है. दरअसल, मिया की यह नाराजगी पाक सरकार के उस फैसले की वजह से है, जिसके तहत उनके टिकटॉक (TikTok) अकाउंट पर बैन लगाया गया है. पॉर्न स्टार का कहना है कि पाकिस्तान ने इस संबंध में उन्हें कोई पूर्व सूचना या चेतावनी नहीं दी, बस अचानक ही बैन लगा दिया जो पूरी तरह गलत है.

पाकिस्तान सरकार ने कंटेट सेंसरशिप के तहत मिया खलीफा (Mia Khalifa) के टिकटॉक अकाउंट को बैन किया है. वैसे, इससे पहले भी इमरान खान सरकार कई बार टिकटॉक बैन कर चुकी है, लेकिन चीन (China) के खौफ के चलते वो ज्यादा दिनों तक अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाई. हालांकि, इस बार केवल पूर्व पॉर्न स्टार (Former Porn Star) का खाता प्रतिबंधित किया गया है. इसलिए मिया खलीफा पाकिस्तान से खासी नाराज हैं.

Shoutout to Pakistan for banning my tiktok account from the country. I’ll be re-posting all my tiktoks on Twitter from now on for my Pakistani fans who want to circumvent fascism

— Mia K. (@miakhalifa) May 22, 2021