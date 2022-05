Imran Khan: 'पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराना होता ज्यादा बेहतर', जानिए क्यों इमरान खान ने कही ऐसी बात

Nuking Pakistan Better Than Giving Power To Thieves : पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) अपनी सत्ता छिनने के बाद से लगातार नई सरकार पर हमलावर हैं. इस बीच अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और मुल्क के वजीर ए आजम रहे खान ने नए पीएम शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) को देश की सत्ता सौंपने को लेकर एक बार फिर करारा हमला बोला है. इमरान खान ने कहा कि चोरों को सत्ता देने से बेहतर होता कि कोई मुल्क पर एटम बम (Atom Bomb) ही डाल देता.

फिर छलका सत्ता छिनने का दर्द

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का यही अजीबोगरीब बयान वायरल हो रहा है. दरअसल इमरान खान ने कहा कि चोरों को सत्ता सौंपने से अच्छा होता कि परमाणु बम गिरा दिया जाता. द न्यूज इंटरनेशनल (The News international) की रिपोर्ट के मुताबिक खान ने कहा, 'देश पर चोरों के थोपे जाने से वह स्तब्ध हैं. सत्ता में आए चोरों ने हर संस्था और न्यायिक व्यवस्था को तबाह कर दिया, अब पूछिए कि इन अपराधियों के मामलों की जांच कौन सा सरकारी अधिकारी करेगा.'

ये भी पढ़ें- India Pakistan Talks: क्या भारत के साथ होगी बातचीत? पाकिस्तानी FO ने किया ये दावा

पाकिस्तानी पीएम का जवाब

इमरान खान के इसी बयान पर पाकिस्तानी PM शाहबाज शरीफ ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने भाषणों से सरकारी संस्थानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं.

बताते चलें कि इस्लामाबाद में नई सरकार बनने के बाद संसद के पहले सत्र के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुल्क को बांट दिया गया है क्योंकि वो (इमरान खान) द्वारा बार-बार नई सरकार और लोगों को चोर और डकैत बता रहे हैं.

मेरी जान को खतरा: इमरान खान

वहीं बीती दोपहर सियालकोट में आयोजित अपनी रैली में इमरान खान ने खुद की जान को खतरा होने की बात दोहराई है. उन्होंने कहा, 'मुझे मारने की साजिश रची जा चुकी है इसका एक वीडियो मेरे पास है जिसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जो उनकी सरकार को हटाने की साजिश में शामिल हैं. अगर मुझे कुछ हुआ तब वो वीडियो सार्वजनिक कर दिया जाएगा जिसे उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर रखा है.' हालांकि, अपदस्थ प्रधानमंत्री ने ये भी नहीं बताया कि आखिर उनकी हत्या की कथित साजिश का मास्टरमाइंड कौन है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)