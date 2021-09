Pakistan की सियासत में भूचाल: कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे पूर्व गवर्नर, Video वायरल

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) की राजनीति में एक वायरल वीडियो (Viral Video) ने भूचाल ला दिया है. वीडियो सामने आते ही इमरान खान की पार्टी को निशाना बनाने वाली PML-N यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज बैकफुट पर आ गई है. यह वीडियो पार्टी नेता और सिंध प्रांत के पूर्व गवर्नर मोहम्मद जुबैर उमर (Muhammad Zubair Umar) का है. उन्हें पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI का करीबी बताया जाता है. वायरल वीडियो में जुबैर कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं.

‘SAMAA न्यूज’ की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद जुबैर उमर (Muhammad Zubair Umar) ने वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया है. उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश के तहत वीडियो वायरल किया गया है. पूर्व गवर्नर ने कहा कि यह राजनीति का सबसे निम्न स्तर है, जहां किसी को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वायरल वीडियो फर्जी है और उन्हें फंसाया जा रहा है.

This is no politics. In fact a new low !! By launching a fake & doctored video against me.

Whoever is behind this has done an extremely poor & shameful act. I have served my

country with honesty,integrity & commitment. Will continue to raise my voice for betterment of Pakistan.

— Mohammad Zubair (@Real_MZubair) September 26, 2021