भारत 1 हाथ बढ़ाएगा तो PAK शांति के लिए 2 कदम आगे बढ़ेगा: शाह महमूद कुरैशी

दुशांबे: पाकिस्तान (Pakistan) ने भारत (India) के साथ दोबारा व्यापार शुरू करने के फैसले को मंजूरी दे दी है. इमरान खान (Imran Khan) सरकार की आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब भारत का ये पड़ोसी देश जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा. इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) ने बड़ा बयान दिया है. ज़ी न्यूज़ (Zee News) के सहयोगी इंटरनेशनल चैनल विऑन (WION) को दिए खास इंटरव्यू में कुरैशी ने कहा, भारत और पाकिस्तान के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है.

इस एक्सक्सूलिव इंटरव्यू के दौरान कुरैशी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि भारतीय समकक्ष ने 'हार्ट ऑफ एशिया समिट' (Heart of Asia conference) के अपने संबोधन में पाकिस्तान के खिलाफ कोई नकारात्मक बात नहीं की. कुरैशी ने कहा, 'अगर भारत शांति की दिशा में एक कदम उठाता है, तो पाकिस्तान दो कदम उठाएगा.' बातचीत के दौरान कुरैशी ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर शांति बहाली और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच लिखे गए पत्रों के आदान-प्रदान का भी जिक्र किया.

#EXCLUSIVE | WION's @AnasMallick talks to Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi on the sidelines of the #HeartofAsia summit. Qureshi said that he is "happy that India did not speak anything negative about Pakistan at the conference" pic.twitter.com/mY4HmTEGHy

— WION (@WIONews) March 31, 2021