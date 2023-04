बंटवारे के समय भारत छोड़ पाकिस्तान आ जाने पर पत्रकार ने जताया अफसोस, कहा ‘दादा जी, वाट लगा दी...’

आरजू काजमी ने यह ट्वीट 1 अप्रैल को किया था. इसमें वह लिखती हैं, 'मेरे भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों को लगता है कि पाकिस्तान में उनका कोई भविष्य नहीं है. मेरे दादाजी और उनका परिवार प्रयागराज और दिल्ली से पाकिस्तान में बेहतर भविष्य के लिए चले गए थे. वाट लगा दी दादा जी...'

My brothers and other family members think they have no future in #Pakistan

My Grandfather and his family were migrated from #Prayagraj & #Delhi for better future in #Pakistan

Watt laga di Dada Ji

— Arzoo Kazmi (@Arzookazmi30) April 1, 2023