Pakistan Blasphamy: झूठे ईशनिंदा केस में हिंदू को फंसाया, जान लेने उमड़ी भीड़; दहला देगा वीडियो

Pakistan Blasphamy Case: पाकिस्तान (Pakistan) में एक अल्पसंख्यक हिंदू (Hidnu) को झूठे ईशनिंदा केस (Blasphamy Case) में फंसाने और बाद में उसको मारने के लिए भारी भीड़ जमा होने का मामला सामने आया है. हिंदू समुदाय का ये शख्स साफ-सफाई का काम करता है. उसका नाम अशोक कुमार (Ashok Kumar) है. जैसे ही पाकिस्तान के सिंध (Sindh) प्रांत के हैदराबाद (Hyderabad) में मुस्लिमों की धार्मिक किताब के अपमान की अफवाह फैली तो बड़ी संख्या में लोग अशोक कुमार के घर के आसपास जमा हो गए और उसे जान से मारने के नारे लगाने लगे. भारी विरोध के बीच कुछ लोगों ने अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश भी की. हालांकि उनको सफलता नहीं मिली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो दिल दहला देने वाला है.

वीडियो में दिखा दिल दहलाने वाला मंजर

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लोग अपार्टमेंट की बालकनी से अल्पसंख्यक के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. गनीमत रही कि ग्रिल लगी होने की वजह से दंगाई घर में घुसने में कामयाब नहीं हो पाए. भीड़ इस बात पर भड़की थी कि उनके धर्म की पवित्र किताब का अपमान किया गया. हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह भीड़ से अशोक कुमार को बचाया. फिर पुलिस अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

Hyderabad, Pakistan - Watch how B@rb@ric Cult guys going all out to k!II Hindu D@lit man who allegedly committed #Blasphemy #Pakistan pic.twitter.com/GlrA3ixCIP

— Rosy (@rose_k01) August 21, 2022