नई दिल्‍ली/कराची: जम्‍मू-कश्‍मीर में आर्टिकल 370 खत्‍म होने के बाद चीन, अमेरिका समेत विश्‍व बिरादरी में इस मुद्दे को उठाने के बावजूद पाकिस्‍तान को कोई समर्थन नहीं मिला. चीन ने उसको नसीहत दी तो अमेरिका ने भी पल्‍ला झाड़ लिया. संयुक्‍त राष्‍ट्र के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने तो कश्‍मीर मुद्दे पर जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा. भारत की इस बड़ी कामयाबी को स्‍वीकार करते हुए आखिरकार पाकिस्‍तान ने हार मान ली है.

पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ये बात स्‍वीकार करते हुए कहा कि संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों स्‍थायी सदस्‍यों (P5) के समक्ष यदि वह कश्‍मीर मुद्दे को उठाता है तो उसको समर्थन मिलना मुश्किल है. कुरैशी ने यहां तक कहा कि मुस्लिम देशों से भी उनको समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है.

ईद पर पाकिस्तान में पसरा रहा मातम! कश्मीर पर एजेंडा हुआ 'सुपर फ्लॉप'

एक प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ''सुरक्षा परिषद के लोग कोई गुलदस्‍ता लेकर नहीं खड़े हैं. P5 सदस्‍यों में से कोई भी बाधा उत्‍पन्‍न कर सकता है. इस मामले में कोई अस्‍पष्‍टता नहीं होनी चाहिए. किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए.'' इसके साथ ही जोड़ा, ''पाकिस्‍तान और कश्‍मीर के लोगों को ये जान लेना चाहिए कि वहां (यूएनएससी में) आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा और न ही आपके निमंत्रण का इंतजार कर रहा है.''

VIDEO: 'आप चोर हैं, किसी भी तरह पाकिस्‍तान का प्रतिनिधित्‍व करने के लायक नहीं'

LIVE TV

पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री ने ये भी कहा, ''ढेर सारे देशों के भारत के साथ हित जुड़े हैं. मैंने पहले ही इस बारे में आपको संकेत दिए थे. ढेर सारे लोगों ने भारत में निवेश किया है.'' इसके विस्‍तार में जाते हुए उन्‍होंने कहा, ''हमने मुस्लिम देशों से इस बारे में बात की लेकिन मुस्लिम देशों की रहनुमाई करने वालों ने वहां (भारत) निवेश कर रखा है. उनके वहां पर हित हैं.''

Also Quereshi is saying Muslim ummah and the world has interests in India. In short, no one cares about Pakistan's stance on Kashmir. Something that probably Qureshi just found out. pic.twitter.com/DjfhWuS3Hm

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) August 12, 2019