Aamir Liaquat: दफनाने के कई दिनों बाद निकाला जाएगा इस पाकिस्तानी शख्स का शव, लोगों ने जताई आपत्ति

Aamir Liaquat Dead Body Postmortem: पाकिस्तान के सांसद और टीवी होस्ट रहे आमिर लियाकत (MP Amir Liaquat) की पिछले दिनों मौत हो गई थी. दावा किया जा रहा था कि कार्डियेक अरेस्ट (Amir Liaquat Cardiac Arrest) की वजह से उनकी मौत हुई है. हालांकि, तब परिजनों ने उनके शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था और रीति-रिवाज से दफना दिया था. हालांकि, अब उनके शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा.

9 जून को हुआ था निधन

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की एक अदालत ने आमिर लियाकत के शव का पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया है. इसके लिए लियाकत के शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा. कराची (Karachi) में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मृतक सांसद और टेलीविजन शख्सियत आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया, जिनका 9 जून को निधन हो गया था और अगले दिन उन्हें दफनाया गया था.

Let the man rest. Exhuming his body will just torture his kids more, they’ve gone through enough. #AamirLiaquat

