Pakistan: महिलाओं के लिए 'नापाक' जगह बन रहा पाकिस्तान, हर साल हो रहीं 1100 ऑनर किलिंग!

पाकिस्तान में सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक संकट ही नहीं, बल्कि मानवीय संकट से भी परेशान हैं. दरअसल, यहां जबरन निकाह कराने और ऑनर किलिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.