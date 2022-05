Pakistan: इजराइल का टूर पड़ गया भारी, पाकिस्तान ने अपने इस न्यूज एंकर को नौकरी से निकाला

PTV Ahmed Qureshi Israel Visit: पाकिस्तान (Pakistan) के सरकारी टीवी चैनल के न्यूज एंकर को इजराइल की निजी यात्रा करना भारी पड़ गया. लोगों की दबाव की वजह से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं.